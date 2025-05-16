Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Sivas istikametine seyir halinde olan 27 BBM 846 plakalı otomobil, sürücüsü K.Ö.'nün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada sürücünün yanı sıra araç içerisinde bulunan U.M.Ö. ve Z.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sivas'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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