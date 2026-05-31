Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

31.05.2026 12:47
Sivas'ta bayram dönüşü kaza geçiren 4 kişiden 3'ünün durumu ağır. Jandarma inceleme başlattı.

Sivas'ta bayram tatili dönüşünde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Iğdır istikametine seyir halinde olan S.A. (28) idaresindeki 06 EP 475 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak durabilen araçtaki sürücünün yanı sıra A.A. (29), Ş.A. (25) ve A.A. (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini kuruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güvenlik, İnceleme, Jandarma, 3. Sayfa, Trafik, Sivas, Yaşam, Hafik, Kaza, Son Dakika

