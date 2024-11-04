Sivas'ta trafik kazasında 9 yaralı

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Kullandığı ifadeler ağza alınacak gibi değil

2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın etkisiyle halk otobüsündeki yolcuların savrulduğu görüldü

SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz günlerde 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın etkisiyle halk otobüsündeki yolcuların savrulduğu görüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza geçtiğimiz günlerde Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil ile A.T.S. idaresindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otobüste bulunan 2'si çocuk 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin kontrolsüz şekilde kavşağa girdiği ve çarpışmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu görüldü.