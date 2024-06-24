Sivas\'ta trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Sivas'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Cevahir Keser (53) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan İstanbul istikametine giden D.S. idaresindeki 34 UF 2680 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü D.S.'nin yanı sıra U.M.S., A.S., B.S., İ.S. ve Cevahir Keser yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Cevahir Keser hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keser'in cenazesinin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - SİVAS