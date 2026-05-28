Sivas\'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Alim Akbulut yönetimindeki 58 EK 276 plakalı traktör, Tatar köyü ile Kale köyü arasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri olay yerine giderek Akbulut'un cansız bedenini sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından bulunduğu yerden çıkarttı. Olayla ilgili jandarma ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - SİVAS