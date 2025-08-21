Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama

Sivas'ta iki farklı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Alınan istihbarat ve doğrultusunda Ulaş ilçesinde icra edilen operasyonda; 500 gram metamfetamin, 58 adet sentetik uyuşturucu hap (lyrica), 100 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

17 Ağustos 2025 tarihinde Gürün ilçesinde icra edilen operasyonda ise; 750 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucu yakalanan 5 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 1'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİVAS