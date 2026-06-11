Sivas\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 133 Bin Hap Ele Geçirildi

Sivas'ta üzerlerinde 133 bin 840 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde geçtiğimiz günlerde yürütülen çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada; 133 bin 840 adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili, 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme suçlamalarıyla işlem yapıldı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS