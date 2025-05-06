Sivas'ta yalnız yaşayan adamın şüpheli ölümü - Son Dakika
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Sivas'ta yalnız yaşayan adamın şüpheli ölümü

5 gün önce ölen Mustafa Metin Kuruçay'ın cesedi, evinden yayılan kötü koku üzerine bulundu.

06.05.2025 16:29
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Sivas'ta şüpheli ölüm: Evinden yayılan kötü koku ortaya çıkarttı

Evinden yayılan kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu, eve giren ekipler 5 gün önce ölen Kuruçay'ın cansız bedeniyle karşılaştı

SİVAS - Evinden yayılan kötü kokular üzerine komşuları ihbarda bulundu, eve giren ekipler 5 gün önce öldüğü düşünülen Mustafa Metin Kuruçay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Demircilerardı Mahallesinde yaşandı. Komşuları, yalnız yaşayan Mustafa Metin Kuruçay'ın evinden yayılan kötü koku üzerine ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri içeriye girdiklerinde Kuruçay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Kuruçay'ın üç çocuğu olduğu, çocuklarının Sivas dışında yaşadığı öğrenildi. Ayrıca eşinden boşandığı için yalnız yaşadığı ileri sürüldü. Kuruçay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin ve tarihinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta yalnız yaşayan adamın şüpheli ölümü - Son Dakika

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