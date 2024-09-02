Sivas'ta Yapılan Operasyonlarda 237 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta Yapılan Operasyonlarda 237 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağustos ayı boyunca gerçekleştirdikleri asayiş ve narkotik operasyonlarında 237 şahsı yakaladı. Operasyonlarda 10 silah, 7 kurusıkı tabanca, çeşitli mermi ve kesici aletlerin yanı sıra uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

02.09.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağustos ayı içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 237 şahıs ise yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ağustos tarihleri arasında birçok operasyon yapıldı. Asayiş operasyonlarında; 10 adet silah, 7 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kartuş, 58 adet fişek, 17 adet kesici alet ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 159 şahıs yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 2 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 18 gram esrar, 5 bin 620 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy hap ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 78 kişi gözaltına alındı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Operasyon, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, sivas, Suç, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Yapılan Operasyonlarda 237 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:45:56. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Yapılan Operasyonlarda 237 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement