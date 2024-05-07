Sivas'ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sivas'ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı

Sivas\'ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yapılan kontrol faaliyetlerinde yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlattı. Kangal ve Divriği ilçelerinde gerçekleştirilen Doğa Koruma ve Av Koruma Kontrol faaliyetinde canlı mühre kullanarak kurak avı yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Ekipler, avda kullanılan 4 adet kınalı keklik ile 4 adet ilmek tuzağına da el koydu.

07.05.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yapılan kontrol faaliyetlerinde yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sivas Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri kentin çeşitli noktalarında koruma kontrollerini sürdürüyor. DKMP Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri Kangal ve Divriği ilçelerinde yapılan Doğa Koruma ve Av Koruma Kontrol faaliyetinde canlı mühre kullanarak kurak avı yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Avda canlı mühre olarak kullanılan 4 adet kınalı keklik ile 4 adet ilmek tuzağa el koydu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar Müdürlüğü, Sivas, Hayvan Hakları, Çevre, Doğa, Suç, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli, grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Karagümrük’ün Devlet Bahçeli, grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti! Karagümrük'ün
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta yasadışı avcılık yapan 3 kişiye yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement