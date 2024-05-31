Sivas\'ta Yıldırım İsabet Eden Baraka Yanarak Kül Oldu

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yıldırımın isabet ettiği baraka yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Yalnızbağlar Mahallesi'nde M.K'ye ait bahçe içerisinde meydana geldi. Yağmur yağışı ile birlikte bahçede bulunan boş barakaya yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası boş baraka alev aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Suşehri belediyesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken baraka yanarak adeta kül oldu. - SİVAS