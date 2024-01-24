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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, 10 araçta maddi hasar - Son Dakika
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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, 10 araçta maddi hasar

Sivas-Ankara karayolu Sivasspor tesisleri yakınlarında meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu arkadan gelen 8 araç da kazaya dahil oldu. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı ve 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas\'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, 10 araçta maddi hasar
24.01.2024 - 09:49,
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Sivas'ta iki aracın karıştığı kazaya arkadan gelen 8 araçta dahil oldu. Zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Sivas- Ankara karayolu Sivasspor tesisleri yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden şehir merkezi istikametine giden A.T.Ö idaresindeki 58 ADL 171 Plakalı Fiat marka otomobil ile 58 AER 700 plakalı otomobil çarptı. Çarpışma sonucunda arkadan gelen 8 araçta duramayarak kazaya dahil olunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 1 kişi yaralanırken 10 araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, 10 araçta maddi hasar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı, 10 araçta maddi hasar - Son Dakika
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