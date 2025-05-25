Sivas\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan çimento fabrikası yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametine seyreden A.K. idaresindeki 58 BD 253 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen S.Ö. idaresindeki 60 AGV 319 otomobil ile S.K. idaresindeki 58 ABE 144 plakalı Honda marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan M.Y., A.N.Ö., M.K. ve A.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS