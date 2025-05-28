Sivas'taki Maden Kazası Protesto Edildi

Sivas'ta bir kişinin öldüğü maden kazası protesto edildi

SİVAS - Sivas'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı maden kazasında ihmaller olduğu ileri sürüldü.

Sivas'ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan HEM Grup Madencilik'e ait kömür madeninde iki gün önce patlama yaşanmış, patlama sonucu yangın çıkmış, olayda İran uyruklu 3 işçiden biri hayatını kaybetmiş, 2'si yaralanmıştı.

Olayın ardından Sivas Çevre Platformu konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Sivas Çevre Platformu Kurucusu Adnan Yılmaz, "26.05.2025 tarihi saat 15.55'te Sivas ili Zara ilçesi Bolucan, Kardere, Söğütözü Köyü sınırları içerisinde sürdürülen kömür madeni çıkarma faaliyetleri sırasında sodyum klorat ve şeker karıştırıp sıkıştırarak patlayıcı elde ettikleri sırada yaşanan patlama sonucu alanda bulunan klorat çuvallarının da alev almasıyla, patlamanın şiddetinin artması sonucu Ali Rıza Nesirzade isimli İran uyruklu bir işçi kardeşimiz can verirken, yine İran uyruklu iki işçi kardeşimiz yaralı olarak Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır" dedi. Yılmaz, söz konusu firmanın madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını, sorumluların da yargılanarak hesap vermelerini istedi.