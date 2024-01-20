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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivas'ın Gürün ilçesi Külahlı köyünde incelemelerde bulundu. Şimşek, depremden kaynaklı yıkım olmadığını ve oluşan zararların hızlı bir şekilde giderileceğini belirtti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün\'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
20.01.2024 - 16:32,
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek 4.4 büyüklükteki depremin merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi Külahlı köyünde incelemelerde bulundu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saat 01.27'de 4.4 büyüklükte deprem meydana gelmişti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek depremin merkez üssü Külahlı köyüne giderek incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla görüşen Şimşek, depremden kaynaklı yıkım yaşanmadığını, bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu belirtip, oluşan zararların biran evvel giderileceğini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gürün'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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