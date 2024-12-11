Sivas ve Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Sivas ve Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu

Sivas ve Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheliden 9'u tutuklandı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

11.12.2024 20:04
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Sivas ve Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüphelinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere darbe vuruldu. Yapılan aramalarda; 9,93 gram metamfetamin, 148 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 16 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Yürütülen çalışmaların devamında ise 8-9 Aralık tarihlerinde Sivas ve Kayseri illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Sivas'ta 7, Kayseri'de 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 32 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kayseri, sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas ve Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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