Sivas Yıldız'da çiftçi tarım aracını onarırken makineye kapılıp can verdi
Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde çiftçi Abdullah Selvi, arızalanan ot biçme aracını onarmak için traktörle makine arasına girdi. Araç çalışınca bıçaklara takılan Selvi, olay yerinde hayatını kaybetti; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde onarmaya çalıştığı tarım aracının çalışması ile makineye kapılan çiftçi öldü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlasına saman biçmeye giden çiftçi Abdullah Selvi(52), traktöre bağlı çalışan ot biçme aracı arızalanınca makineyi tamir etmek için araçla traktör arasına girdi. Onarım sırasında makine çalışmaya başlayınca makinenin bıçaklarına takıldı. Ağır yaralanan selvi olay yerinde öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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