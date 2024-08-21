Siverek\'te 9 yaşındaki çocuk gölette boğularak hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama göletine giren 9 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Demirciler köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, köyün yakınlarında sulama amacıyla kullanılan gölete giren 9 yaşındaki Musa Huz, suda kayboldu. Durumu fark eden ailesi ve akrabaları, en son göl çevresinde görülen çocuğu gölette aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Musa Huz'un cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA