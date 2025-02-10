Siverek'te Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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Siverek'te başından vurulan kadın hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan Gülcan A. (30), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Siverek- Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Üç gün önce başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gülcan A., hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

2 Şüpheli Tutuklandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda M.E.T. ve F.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.