Siverek\'te Boğulma İhtracı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi Alıncık Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen Yakut Ada (6) serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra suda kaybolan çocuğu fark eden Derya Uluger (33) küçük kızı kurtarmak amacıyla nehre girdi. Uluger ve Ada'nın suda kaybolması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar arama çalışması başlattı.

Vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.