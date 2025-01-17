Siverek\'te Dereye Uçan Otomobilde 3 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybolan otomobil dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Karacadağ bölgesi kırsal Avurtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düşerek takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA