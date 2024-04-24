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Siverek'te gölete giren çocuklar boğulma tehlikesi geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete giren 4 çocuktan ikisi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay Siverek ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 4 ortaokul öğrencisi, gölete girdi. Bir süre sonra M.K.İ.ve A.H.G.boğulma tehlikesi geçirerek çırpınmaya başladı. Diğer arkadaşları çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar hareketsiz haldeki 2 çocuğu, sudan çıkararak durumu 112 Acil ve jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahale sonrası nabzı atan çocukları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi devam eden çocukların Şanlıurfa'ya sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.