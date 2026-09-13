Siverek\'te iki araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı; hayati tehlikeleri yok

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Karakoyun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametine seyreden Ş.A. (49) yönetimindeki 43 AFL 955 plakalı araç, Gözelek Mahallesi yol ayrımından ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen M.A. (67) yönetimindeki 63 N 0840 plakalı araca çarptı. Kazada 63 N 0840 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan G.C. (54) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.