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Siverek'te kaza yapan otomobil alev alev yandı

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobil alev alev yandı. Kaza da araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Siverek- Adıyaman kara yolu 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı, otomobil daha sonra alev alarak yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, diğer sürücülerin gözleri önünde alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza da yaralanan araç sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 Acil Ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.