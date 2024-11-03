Siverek'te tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Siverek Şanlıurfa karayolu, ilçe çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Ali El Ganım idaresinde ki motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı bir işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te motosiklet kazası: 1 ölü - Son Dakika
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