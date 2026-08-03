Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siverek\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ve çekicinin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile çekicinin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Çermik kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. (26) yönetimindeki 44 AAG 799 plakalı otomobil ile Çermik istikametinden Siverek yönüne seyir halinde olan E.Y. (27) idaresindeki 06 ESG 125 plakalı çekici, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.E., çekici sürücüsü E.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan S.A. (26) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Otomobil, 3. Sayfa, Siverek, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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