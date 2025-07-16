Siverek\'te Trafik Kazası: İki Yaya Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi Buğday Pazarı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.G. idaresindeki 34 CZY 697 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan M.D. (22) ve Y.L.D.'ye (17) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan 2 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yayaların yola çıkması ve otomobilin çarpması görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA