Siverek\'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi Bahrikarakeçili Caddesi üzerinde, 42. Sokak'ta kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, ana yolda seyir halinde olan motosiklete, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından çevrede yaşayan vatandaşlar, söz konusu kavşakta sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, aynı noktada gün içerisinde ikinci kazanın meydana geldiğini ifade ederek, can kayıplarının yaşanmaması için kavşağa trafik ışığı veya gerekli trafik düzenlemelerinin bir an önce yapılmasını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Bu habere uygun olsun