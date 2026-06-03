Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gözaltı - Son Dakika
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Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gözaltı

Siverek\'te Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gözaltı
03.06.2026 11:47
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Siverek'te düzenlenen operasyonda 65 şüpheli ve 4 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 65 şüpheli ile 4 suça sürüklenen çocuk gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 83 şüpheliye yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek merkezli eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. Siverek'in yanı sıra Aydın'ın Nazilli ilçesi, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlara çok sayıda jandarma personeli katıldı.

69 şahıs gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 65 şüpheli ile 4 suça sürüklenen çocuk gözaltına alınırken, 4 şüphelinin halen cezaevinde bulunduğu, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan 41 şüpheli ile 4 suça sürüklenen çocuk, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli ve suça sürüklenen çocuklardan bazılarının tutuklandığı, bazılarının ise sorgu işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer delillere ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te Uyuşturucu Operasyonu: 65 Gözaltı - Son Dakika

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