Siverek'te zincirleme kaza: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolu otogar kavşağında meydana geldi. N.A. idaresindeki 27 E 0922 plakalı çekici ve buna bağlı 63 AES 243 plakalı yarı römork ile G.H. hakimiyetindeki 63 EZ 196 ile İ.A. idaresindeki 63 VA 994 plakalı araçlar trafik ışıklarında çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.