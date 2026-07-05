Sivrihisar'da çıkan yangın eve sirayet etmeden söndürüldü - Son Dakika
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Sivrihisar'da çıkan yangın eve sirayet etmeden söndürüldü

Sivrihisar\'da çıkan yangın eve sirayet etmeden söndürüldü
05.07.2026 11:48  Güncelleme: 11:59
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir bahçede çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle eve sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı kask kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir bahçede çıkan ve rüzgarın etkisiyle bitişikteki eve sıçramak üzere olan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında ve kritik müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü. O anlar, ekiplerin kask kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, Sivrihisar ilçesi kırsal Kaymaz Mahallesi'nde çıktı. Bir evin bahçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler, hemen yan tarafta bulunan eve doğru hızla ilerlemeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Eve sirayet etmek üzere olan alevlere çok kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangına müdahale anı kask kamerasına yansıdı

İtfaiye erlerinin alevlerle mücadelesi ve zamanla yarıştığı o kritik anlar, kask kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin yoğun duman ve alevlerin arasına girerek yangını eve sıçramadan nasıl durdurduğu net bir şekilde görüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Sivrihisar, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivrihisar'da çıkan yangın eve sirayet etmeden söndürüldü - Son Dakika

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