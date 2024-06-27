Slovakya'da Otobüsle Tren Çarpışması: 5 Ölü - Son Dakika
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Slovakya'da Otobüsle Tren Çarpışması: 5 Ölü

Slovakya'nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında meydana gelen otobüsle tren çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan trenin Prag'dan Budapeşte'ye gittiği belirtildi. Olay yerine itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

27.06.2024 21:34
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Slovakya'nın Nove Zamky bölgesi yakınlarında otobüsle yolcu treninin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Slovakya'da yolcu treni ile otobüs çarpıştı. Nove Zamky bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Slovakya medyası, kazaya karışan trenin Çekya'nın başkenti Prag'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gittiğini aktardı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, acil servis tarafından yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenleri derin bir üzüntüyle anarken, ailelere başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

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