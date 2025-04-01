SMA Kumbarasını Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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SMA Kumbarasını Çalan Hırsız Tutuklandı

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Bursa'da SMA hastaları için bağış kumbarasını çalan hırsız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

01.04.2025 11:56
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SMA hastası bebeğin kumbarasını çalmıştı, tutuklandı

BURSA - Bursa'da bir fırında SMA hastaları için konulan bağış kumbarasını çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın, daha önce de hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Yıldırım ilçesinde bir fırında meydana gelmişti. Şüpheli A.Ö.(42), ekmek alma bahanesiyle fırına girdi. Ekmek alan şüpheli A.Ö., çalışanların dikkatini dağıtmak için telefonla konuşuyormuş gibi yapmaya başladı. Bir süre sonra aradığı boşluğu bulan şüpheli, bir anda kumbarayı poşetin içine atarak uzaklaştı. Kumbaranın olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Güvenlik kamera çalışmaları sonucu şüpheli A.Ö., kıskıvrak yakalandı. A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa SMA Kumbarasını Çalan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika

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