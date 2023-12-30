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SMA'lı Yağız Batu'nun bağış kutularını böyle çaldılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 4 ayrı iş yerine müşteri sıfatıyla gelen hırsızlar, SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusunu çaldı. Vicdansız şahıslar, kaşla göz arasında bağış kutularını çalarak kayıplara karıştı.

İlçe merkezinde market, ekmek fırını ve pastanelere gelen hırsızlar, müşteri gibi davranarak SMA hastası Yağız Batu'nun bağış parasına göz dikti. Gözü dönmüş şahıslar, kaşla göz arasında bağış kutularını çalarak kayıplara karıştı.

İşyerlerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Vicdanları sızlatan olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Vicdansızlar evladımın nefesini çaldı"

Yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin konuşan Yağız Batu'nun babası Hakan Demirtaş, "Ben 10 aydır evladım için koşturup mücadele veriyorum. Evladımın yurt dışından gelen bu ilaca kavuşturabilmek için işimden de oldum. Karda kışta stant açabilmek için uğraşıyorum. 1 liranın peşinde koşarken sahadaki kumbaralarımızın çalınması bizi derinden yaraladı. Bu şahıslar aynı kişilermiş. Evladımın nefesini çalan bu vicdansızların bir an önce yakalanmasını talep ediyorum" dedi.