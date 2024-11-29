SMO Tel Rıfat'ı güçlendiriyor

3.Sayfa

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı Tel Rıfat kırsalına takviye yapıyor.

Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı harekete geçti. SMO, Azez'den terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Tel Rıfat kırsalına takviye yaptı. Çok sayıda SMO mensubu ve askeri araç konvoylar halinde Tel Rıfat bölgesine hareket etti.

Yerel kaynaklar, Esad rejimi ile silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında Halep kırsalında çatışmaların devam ettiğini, HTŞ mensuplarının Halep kentinin 1 kilometre yakınına kadar ulaştığını aktardı. - AZEZ