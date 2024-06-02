Sofraların vazgeçilmez lezzeti pirinç ekiminde kuraklık endişesi - Son Dakika
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Sofraların vazgeçilmez lezzeti pirinç ekiminde kuraklık endişesi

Edirne'de çeltik ekimi tamamlandı. Üreticiler, kuraklığın önüne geçebilmek için yaz yağmurlarından umutlu. Kuraklık endişesi çiftçileri tedirgin ediyor.

02.06.2024 23:22
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Sofraların vazgeçilmez lezzeti pirinç ekiminde kuraklık endişesi

EDİRNE - Türkiye'de sofraların vazgeçilmez lezzeti olan ve ülkenin nerdeyse ihtiyacının yarısını karşılayan Edirne'de çeltik ekimi tamamlandı.

Türkiye'de çeltik üretiminde ilk sırada yer alan Edirne'de üreticiler ekim mesaisini tamamladı.

Çeltik üretiminin neredeyse yarısının yapıldığı Edirne'de ekim mesaisinde tamamlayan üreticiler, kuraklığın önüne bir nebze geçebilmek için yaz yağmurlarından umutlu olduklarını belirtti.

Bölgede son yıllarda yaşanan kuraklığın bu yılda etkisini sürdürmesi bir yandan da üreticileri tedirgin ediyor.

Çeltik tarlalarında ekimin bitmesiyle çiftçilerin gözü yaz yağmurlarına çevrildi.

Tunca ve Meriç Nehirlerinin geçen yılara göre bu yaz döneminde daha düşük seviyelerde aktığı görüldü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yeterli yağışlar yağmadığından dolayı toprağın yeteri kadar suya doymadığını ifade etti.

"Toprağın doyuracak kuvvetli yağışlar almadık"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "İnşallah biz umut ediyoruz ki üreticilerimiz gerçekten çok emek verdi, çok masraf etti. İnşallah önümüzdeki süreçte de su ile ilgili sıkıntılar yaşamayız. Bu emeğin, yapılan masrafların karşılığını alabileceğimiz bir yıl olur diye umuyorum. Yani şu an başlangıç aşamasında herhangi bir sıkıntı yok, ekilişlerimizi yapıyoruz. İnşallah Allah sonunu hayır eder, bütün emeğin, bütün masrafların karşılığını alacağımız bir yıl olduğunu umuyorum. Sulama için yaz döneminde yağışlarımız azdı, kış döneminde yağış aldık ama o da ekili ürünlerin ihtiyacını giderecek seviyede oldu. Toprağın doyuracak kuvvetli yağışlar almadık. O yüzden de kış döneminde nehir debilerimizin seviyesi çok yükselmedi" dedi.

"Edirne ilinin tamamında yaklaşık 500 bin dekar çeltik ekiliyor"

Arabacı, " Edirne Merkez'de aşağı yukarı 65 bin, 67 bin dekar çeltik ekiliyor. Bu her ilimizde değişkenlik gösteriyor tabi ki. 60 bin dekar ekilen var, 50 bin dekar ekilen var, 200 küsur bin dekar ekilen var. Yani Edirne ilinin tamamında yaklaşık 500 bin dekar çeltik ekiliyor. Çeltik alanları genelde çok fazla azalmıyor ama geçtiğimiz yıl bizim Hayrabolu bölgesindeki barajlardan sulanan çeltiklerimiz var. Burada barajlardaki su seviyemizden kaynaklı, baraj seviyemizde debiler düşük olduğundan dolayı bir alana izin verilmemişti. O yüzden 30 bin, 50 bin dekarlık bir düşüş oldu ama su olduğu takdirde ortalama 500 bin dekar civarı çeltik ekiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Çeltik, Edirne, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sofraların vazgeçilmez lezzeti pirinç ekiminde kuraklık endişesi - Son Dakika

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