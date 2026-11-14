Söğüt jandarması iki köy okulu çevresinde denetim yaptı, olumsuzluk bulmadı

Söğüt jandarması iki köy okulu çevresinde denetim yaptı, olumsuzluk bulmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltı ve Küre köylerindeki iki okulun çevresinde denetim gerçekleştirdi. Okul çevresi trafik güvenliği, öğrencilerin giriş çıkışları ve servis araçlarının durumu kontrol edildi; denetimlerde olumsuzluğa rastlanmadı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.
Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyündeki Çaltı İlk ve Ortaokulu ile Küre köyündeki Küre Dursun Fakıh İlk ve Ortaokulu çevresinde denetim yapıldı.
Denetimlerde okul çevrelerindeki trafik güvenliği, öğrencilerin okula giriş ve çıkışları ile okul servis araçlarının genel durumları kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.
Kaynak: İHA
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