Söğüt şenliklerinde 5 bin 412 kişi sorgulandı, aranan 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Söğüt şenliklerinde 5 bin 412 kişi sorgulandı, aranan 6 şahıs yakalandı

Söğüt şenliklerinde 5 bin 412 kişi sorgulandı, aranan 6 şahıs yakalandı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde 5 bin 412 kişi sorgulanırken, aranan 6 şahıs yakalandı. Şenliklerin güvenli tamamlanması için çok sayıda jandarma timi ve 218 jandarma personeli görev yaptı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 745'inci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde 5 bin 412 kişi sorgulandı, 6 aranan şahıs yakalandı.

Şenlikler süresince 5 bin 412 şahıs, 3 bin 159 araç, 2 bin 867 Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ve 3 bin 243 Karagöz sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde Asal ve UYAP kapsamında aranan 6 şahıs yakalandı. Görev süresince 20 Jandarma Asayiş Timi, 10 Trafik Jandarma Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando Timi, drone unsurları, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Terörle Mücadele (TEM) timlerinin yanı sıra bomba ve mayın arama köpek unsurları da görev aldı.

Şenliklerin güvenli şekilde tamamlanması amacıyla toplam 13 jandarma subayı, 57 astsubay, 5 uzman jandarma ve 143 jandarma uzman çavuş görev yaptı.

Kaynak: İHA

Ertuğrul Gazi, İnci Ertuğrul, Jandarma, Etkinlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söğüt şenliklerinde 5 bin 412 kişi sorgulandı, aranan 6 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söğüt şenliklerinde 5 bin 412 kişi sorgulandı, aranan 6 şahıs yakalandı - Son Dakika
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