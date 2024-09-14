Söğüt'te Cephanelik Ele Geçirildi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinden adeta cephanelik çıktı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yağma-Tehdit-Hakaret' suçlarından aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 7.65 mm çapında dolu fişek (Şarjöre Basılı Halde), 1 adet sap ve kesi kısmı 10 cm uzunluğunda kılıflı bıçak, 1 adet başka bir araca tahsisli şase numarası ve motor ibaresi bulunmayan beyaz renkli motosiklet, 3 adet cep telefonu, 3,68 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında; 'Yağma, Tehdit, Hakaret', '6136 SKM', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK