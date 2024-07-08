Sokak çetelerine yönelik 'Kuyu-7' operasyonunda yakalanan 33 kişi adliye gönderildi - Son Dakika
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Sokak çetelerine yönelik 'Kuyu-7' operasyonunda yakalanan 33 kişi adliye gönderildi

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen 'Kuyu-7' operasyonunda, firari Volkan Reçber'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç ağına yönelik 33 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

08.07.2024 17:08
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Sokak çetelerine yönelik 'Kuyu-7' operasyonunda yakalanan 33 kişi adliye gönderildi

İSTANBUL - İstanbul ve İzmir'de düzenlenen, elebaşılığını yurt dışında aranan firari Volkan Reçber'in yaptığı çıkar amaçlı suç ağına yönelik 'Kuyu-7' adı verilen operasyonda yakalanan 33 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, liderliğini yurt dışında kaçak olarak aranan firari Volkan Reçber'in yaptığı çeteye yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskında 33 kişi 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 33 kuşkulu, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyonun geçmişi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından "İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen 'KUYU-7' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber'in (Yurt Dışı Firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı" paylaşımıyla duyurmuştu.

Söz konusu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerinin belirlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 34 ruhsatsız tabanca,1 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 balistik yelek ve 1otomatik silah ele geçirildiğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak çetelerine yönelik 'Kuyu-7' operasyonunda yakalanan 33 kişi adliye gönderildi - Son Dakika

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