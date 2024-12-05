Sokak Köpeğine Uyuşturucu Müdahale: Vatandaşlardan Tepki - Son Dakika
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Sokak Köpeğine Uyuşturucu Müdahale: Vatandaşlardan Tepki

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir şahsın sokak köpeğini uyuşturarak dışarıya bırakması, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Olay anında vatandaşlar, 'bırak' çığlıklarıyla müdahaleyi engellemeye çalıştı.

05.12.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Sokak köpeğine yapılan müdahaleye tepki: "Bırak" çığlıklarıyla engellemeye çalıştılar

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir şahsın, sokak köpeğini uyuşturarak belediyeye ait resmi plakalı araçla ilçe dışına bırakması vatandaşların tepkisini çekti. Olay sırasında vatandaşlar, "bırak" çığlıklarıyla şahsı engellemeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Keskin Belediyesi'nde görevli olduğu iddia edilen bir kişi, sokak köpeğini uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirdi. Ardından köpek, belediyeye ait resmi plakalı yolcu minibüsüne bindirilerek ilçe dışına götürüldü. Duruma tanık olan çevredeki vatandaşlar, olaya sert tepki göstererek yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde genç bir vatandaşın, "Bırak" çığlıklarıyla durumu engellemeye çalıştığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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