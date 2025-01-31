Sokak Köpekleri Kamyoneti Parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sokak Köpekleri Kamyoneti Parçaladı

Geniş Video İzle

Kastamonu'da sokak köpekleri, park halindeki kamyonetin parçalarını ve elektrik tesisatını tahrip etti.

31.01.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sokak köpekleri park halindeki kamyoneti böyle parçaladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokak köpekleri park halindeki kamyonetin plastik parçaları ve elektrik tesisatını parçaladı. Kamyonette 200 bin TL'lik hasar oluşurken, köpeklerin araca saldırma anı kameraya yansıdı.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çatı işleri ile uğraşan Ünal Demir'e ait kamyonet, park halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir kediyi kovaladıkları değerlendirilen köpekler, aracın altındaki plastik parçalar ve elektrik tesisatını parçaladı. Sabah saatlerinde aracın altındaki kablo ve plastik parçalarını gören Ünal, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ünal, güvenlik kamerası görüntülerinde, bir süre önce satın aldığı kamyonete köpeklerin saldırdığını gördü. Çekici ile tamir edilmek üzere servise götürülen araçta yaklaşık 200 bin liralık bir hasarın oluştuğu belirtildi.

"Aracın yanına geldiğimde yerdeki parçaları gördüm"

Olay anını anlatan Ünal Demir, köpeklerin başka esnafların araçlarına da zarar verdiğini belirterek, "Her akşam olduğu gibi aracımızı iş yerimizin önüne park etmiştik. Sabah geldiğimizde aracı çalıştırmak istedim. Aracın yanına geldiğimde yerdeki parçaları gördüm. Aşağı bakınca tüm plastik ve kablo aksamında hasar olduğunu gördüm. İlk başta insanların yaptığını düşündüm. Köpeklerin araçlara saldırması garip bir şey. İlk kez başımıza geliyor. Başka esnafların araçlarının da aynı şekilde zarar gördüğünü öğrendik" dedi.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, grup halindeki köpeklerin aracın etrafında koştuğu ve daha sonra altına girdiği görülüyor. Köpekler bir süre sonra araçtan uzaklaşıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Kastamonu, Güvenlik, Plastik, Ekonomi, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Cide, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak Köpekleri Kamyoneti Parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
10:34 Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:21:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak Köpekleri Kamyoneti Parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.