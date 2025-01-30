Sokak Köpekleri Kediyi Parçaladı

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Sahipsiz köpekler kediyi parçaladı

BURSA - Bursa'da gece saatlerinde başıboş sokak köpeklerinin talihsiz bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokak aralarında ilerleyen başıboş köpekler, gördükleri bir kediyi kovalamaya başladı. Yakaladıkları kediyi parçalayan köpeklerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Başıboş saldırgan köpekler bölge sakinlerini tedirgin etti.