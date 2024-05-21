Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuk parkının önünde bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Aileler sürü halindeki köpeklerin çocuk parkında olmasından endişeli.

21.05.2024 17:45
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Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada

Aileler sürü halindeki köpeklerin çocuk parkında olmasından endişeli

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çocuk parkının önünde bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde park alanın önünde evine gitmeye çalışan bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. Korkuya kapılan ve saldırı neticesinde yere düşen adamı başka bir vatandaş kurtardı. Korku dolu anlar futbol sahasında bulunan bir şahıs tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"Bu tür saldırılar sık sık oluyor"

Her sabah bölgede yürüyüş yaptığını söyleyen Sedat Uludağ, "Burada çok fazla köpek var. Hayvanlar sevdiğimiz canlılar ancak mutlaka kontrol altında olmaları gerekiyor. Önce insan canı. Hayvanların daha özgürleşecekleri, aç kalmayacakları mekanlar oluşturalım. Hükümet ve belediyelerin işbirliği içinde bu sorunu çözmeleri lazım. Üniversite hastanesine gittiğimiz zaman da orası köpeklerden geçilmiyor. Bu sevimli hayvanları her zaman sevimli göremeyebiliriz. Belirli zamanlarda saldırganda olabiliyorlar. Hayvanlara da zarar vermeden, onları da düşünerek önlem alınmalı. Burası çocuk oyun ve yürüyüş alan. Yürüyüş sırasında koşu yapanlara köpekler saldırıyor. Dün de köpekler bir vatandaşa saldırmış. Bu tür saldırılar sık sık oluyor. Önlem alınmadığı sürece bu tür saldırılar devam edecek" diye konuştu.

"Yetişkin biri olarak tek başına durmaktan ben bile korkuyorum"

Çocuğunu parka getiren Ali Umutlu, "Parkta çok fazla sokak köpeği var. Dün de bir vatandaşa saldırdılar. Bu tür olaylar sık sık oluyor. Sahipsiz hayvanların barınaklara alınması gerekiyor. Tehlike arz ediyor. Çocuk park alanında şu an 8-10 köpek yatıyor. Burası çocuğu tek başına bırakabileceğim bir yer değil. Üstelik yetişkin biri olarak tek başına durmaktan ben bile korkuyorum. Park alanında hayvanlar için kulübenin bulunması yanlış. O kulübe burada olduğu sürece köpekler buradan gitmeyecek.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Çocuk, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada - Son Dakika

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