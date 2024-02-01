Sokak ortasında husumetlisine ateş etmişti, tutuklandı
BURSA - Bursa'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi yolda yeniden karşılaşınca taraflardan biri yanında taşıdığı tabanca ile diğer tarafa ateş açarken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken şüpheli tutuklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan A.A. husumetlisi K.Ç'yi yolda yeniden görünce arkasından giderek yanında taşıdığı tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan K.Ç. kanlar içerisinde yerde kalırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi K.Ç.'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Husumetlisini vurma anı güvenlik kamerasında
Olay anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken şüphelinin husumetlisine arkasından sinsice gittiği ve ateş açtığı görüldü.
Hastanede tedavi altına alınan K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheli tutuklandı
Olayı gerçekleştiren A.A. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.B. ise ev hapsi cezası aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler AA. ve K.B. gözaltına alınmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüpheli A.A. "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", şüpheli K.B. ise "Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçuna Yardım Etme" suçlarından Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edilmiş, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.A. hakkında tutuklama, K.B. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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