Sokak ortasında liseli kıza dehşeti yaşattılar

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iddiaya göre arkadaşları ile birlikte Çamlık mevkiine giden E.A., kız arkadaşları tarafından darp edildi.

Çevredekiler olaya engel olmaya çalışırken, kızların kavgası çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde iddiaya göre kız arkadaşları E.A.'nın saçını başını yoldu. Darbedilen ve tehdit edilen liseli kız E.A. ve ailesinin karakola giderek şikayetçi olacakları öğrenildi.