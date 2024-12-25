Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları kişiyi öldüresiye darp etti. Dün akşam Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
4 şahıs, tartışmada sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp etti.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar - Son Dakika
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