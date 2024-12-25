Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar - Son Dakika
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Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar

Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar

Mardin Kızıltepe'de dün akşam meydana gelen olayda, 4 kişi, tartıştıkları bir kişiyi sokak ortasında acımasızca darp etti.

25.12.2024 19:01
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Mardin'de 4 şahıs, tartıştıkları kişiyi öldüresiye darp etti. Dün akşam Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

TEKME, TOKAT DÖVDÜLER

4 şahıs, tartışmada sokak ortasında sıkıştırdıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruklarla öldüresiye darp etti.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokak ortasında öldüresiye dayak! Acımadan tekme tokat saldırdılar - Son Dakika

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