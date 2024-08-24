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Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıs video kaydı sayesinde yakalandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir vatandaşın evinin balkonundan uyuşturucu kullanan şahsı çektiği videosu üzerine harekete geçen emniyet birimlerinin müdahalesi ile şahıs yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir'de, bir Semt Pazarı yanında meydana gelen olayda, evinin balkonuna çıkan vatandaş bir şahsın uyuşturucu kullandığını gördü. Yaşanan olayı video çekerek gösteren vatandaş, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Ekipler tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, Narkotik ve Kaçakçılık Şube ekipleri de harekete geçti. Yapılan incelemeler sonrası Kırşehir'e şehir dışından geldiği öğrenilen ve uyuşturucu madde kullanan şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından alındı.

Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.