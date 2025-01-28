Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı - Son Dakika
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Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K.'nin tutuklandığını açıkladı.

28.01.2025 01:20  Güncelleme: 08:32
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Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli kadın tutuklandı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • Hakan Kosar:
    hakaretin suç olduğunu tüm vatan hainleri öğrenecek 1015 1119 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Bugün gücün var susturacaksın yarın gücün olmadığında kimse konuşmayacak mı sanıyorsun en yakınkndaki sofrandaki kişiler başlayacak benden söylemesi artık neparsan yap dibe gidiş başladı sanırım yeni cumhurbaşkanı kim olacak acaba 799 723 Yanıtla
  • or ac:
    Ölmüş olan Atatürke küfür ve hakaretin suç olduğu yerde, C.başkanına küfür ve hakaretin suç olmasına neden tepki gösteriliyor. Bir esnafa küfür ve hakaret edemezsin ama devletin Cumhurbaşkanına özgürlük diye küfür ve hakaret mi edeceksin ? 387 435 Yanıtla
  • osman şahin:
    TÖVBE TÖVBE ERDOĞANA HAKARET EDİLİRMİ ÇOK BÜYÜK GÜNAH 324 335 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    herkesi alın kimse kalmasın 335 97 Yanıtla
  • Ali boz:
    padişahım çok yaşa :))) 303 103 Yanıtla
  • Cengiz Kaya:
    Erdoğan kimki 130 187 Yanıtla
  • Apple User:
    aferin gelin benide alın 133 86 Yanıtla
  • Benvekendim :
    İşte karakter bu kadar yerlerde. Biri birine hakaret etmiş, Emniyet tutuklamış mahkeme muhtemelen tazminat cezası ile bırakacak ama bizim büyük, herşeyi herkesten iyi bilen halkımız buna karşı çıkıyor. O zaman bende sizin hepinizin aklını.. Nasıl olsa hakaret etmek serbest olmalı değil mi? 124 55 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Heybeler bellerde bellerde bellerde :) 58 13 Yanıtla
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