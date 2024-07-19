Söke Belediye Başkanı ve CHP İlçe Başkanı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'na nezaket ziyaretinde bulundu

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Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar ile Söke Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; Arıkan, Akmazlar ve meclis üyeleri Çerçioğlu'nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Çerçioğlu ise Arıkan, Akmazlar ve meclis üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN